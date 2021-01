Das EU-Parlament hat wegen der Festnahme des russischen Oppositionellen Nawalny kurzfristig eine Debatte angesetzt.

Die Abgeordneten bereiten auch eine Entschließung vor, die Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Moskau beinhalten könnte. Nawalny war am Sonntag bei seiner Ankunft in Moskau festgenommen worden. Gestern verurteilte ein Gericht ihn in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen.



Im August war in Sibirien ein Giftanschlag gegen den 44-Jährigen verübt worden. Er wurde daraufhin nach Deutschland ausgeflogen und in der Berliner Charité behandelt. Das EU-Parlament gehörte nach dem Anschlag zu den ersten, die Moskau dafür verantwortlich machten und Sanktionen forderten.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.