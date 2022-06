Klimaschutz

Der Stahlstandort Duisburg-Hamborn (ThyssenKrupp) - das EU-Parlament will künftig unter anderem auch die Stahlindustrie für Emissionszertifikate zur Kasse bitten. (imago/stock&people/Jochen Tack)

Nachdem eine erste Fassung vor zwei Wochen überraschend keine Mehrheit im Plenum erhalten hatte, verabschiedeten die Abgeordneten in Brüssel nun den geänderten Entwurf. Die Pläne müssen noch mit den Mitgliedsstaaten abgestimmt werden, bevor sie in Kraft treten können. Unter anderem schlägt das Parlament vor, die kostenlose Vergabe von CO2-Emissionszertifikaten ab 2027 nach und nach auslaufen zu lassen und 2032 ganz abzuschaffen. Außerdem sollen auch Gebäude und Verkehr in den Emissionshandel einbezogen werden. Die Zertifikate berechtigen ihre Inhaber zur Abgabe einer bestimmten Menge klimaschädlicher Abgase in die Atmosphäre.

Aktuell sind manche Sektoren ganz davon ausgenommen, Industriezweige wie Zement, Stahl und Chemie erhalten Verschmutzungsrechte gratis.

