Das Europäische Parlament stimmt heute über das nach dem Brexit geschlossene Handelsabkommen mit Großbritannien ab.

An einer Debatte am Vormittag nimmt auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. In einer Entschließung wollen die Abgeordneten von der Brüsseler Behörde eine umfassendere parlamentarische Mitsprache bei der Anwendung des Abkommens fordern. Die abschließende Abstimmung über den so genannten Post-Brexit-Deal erfolgt ab 20 Uhr. Das Ergebnis wird am morigen Mittwoch erwartet. - Großbritannien war nach dem Brexit zum 1. Januar auch aus dem EU-Binnenmarkt und der europäischen Zollunion ausgetreten. Das als Ersatz geschlossene Abkommen sieht im beiderseitigen Handel den Verzicht auf Zölle und mengenmäßige Beschränkungen vor. Bisher ist die Vereinbarung bis Ende des Monats nur vorläufig in Kraft. Durch die Ratifizierung des Parlaments würde sie dauerhaft gelten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.