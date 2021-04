Das Europäische Parlament stimmt heute über das nach dem Brexit geschlossene Handelsabkommen mit Großbritannien ab.

An der Debatte am Vormittag nimmt auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, McAllister, äußerte sich zuversichtlich, dass das Parlament dem Vertrag mit überzeugender Mehrheit zustimmen wird. Der Pakt sei eine solide und rechtlich stabile Grundlage für die neue Partnerschaft mit Großbritannien, sagte McAllister der Funke-Mediengruppe. Er bedaure jedoch, dass der Start mit ernsthaften Schwierigkeiten verbunden sei. Dabei verwies der CDU-Politiker auf die Situation in Nordirland und erklärte, es schade der konstruktiven Zusammenarbeit, wenn die Regierung in London einseitig Übergangsfristen für bestimmte Waren verlängere oder dem EU-Botschafter nicht den vollen diplomatischen Status zuerkenne.

