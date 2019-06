Der Vorsitzende der radikalen Brexit-Partei, Farage, will sich im EU-Parlament nicht der geplanten neuen Rechts-Fraktion von Italiens Lega-Chef Salvini anschließen.

Entsprechend äußerte sich der britische Politiker am Abend. Auslöser der Spekulationen waren Berichte über ein Treffen zwischen ihm und Salvini am Abend nach der Europawahl in Brüssel. Vor der Abstimmung hatte der italienische Politiker

versucht, eine Reihe rechter Parteien aus der gesamten EU zu einer neuen Fraktion zusammenzuführen.