Neuer Streit zwischen der EU und Polen bahnt sich an.

In einer in Straßburg verabschiedeten Resolution wird der Vorstoß mit einer - Zitat - "tiefen Besorgnis" über Änderungen am polnischen Wahlrecht begründet. Das Parlament befürchtet unter anderem, dass Wählerinnen und Wähler im Ausland benachteiligt werden könnten. Die stellvertretende Parlamentsvorsitzende Barley erklärte, die EU dürfe einem solchen Abbau des Rechtstaats nicht tatenlos zusehen.

Polen wählt im Oktober ein neues Parlament; der genaue Termin steht aber noch nicht fest. Die seit 2015 in Polen amtierende PiS-Regierung ist durch hohe Inflation und mehrere Skandale unter Druck geraten. Kürzlich hatte der Friedensnobelpreisträger und frühere polnische Präsident Lech Walesa die Befürchtung geäußert, dass die Wahl manipuliert werden könnte.

