Die EU-Parlamentarier wollen Flüchtlinge, die im Mittelmeer unterwegs sind, besser schützen. (imago images / Le Pictorium / Antonin Burat)

Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg für eine Resolution, in der die Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, ihre Kräfte zu bündeln. Zudem müsse die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung beendet werden. Die Abgeordneten sprachen sich außerdem dafür aus, die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache zu beenden, weil diese in Schmuggel und Menschenhandel verwickelt sei.

Die Resolution folgte auf die Schiffskatastrophe vor der griechischen Küste im Juni, bei der vermutlich Hunderte Flüchtlinge ertrunken waren.

