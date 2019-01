Länder mit Mängeln bei der Rechtsstaatlichkeit sollen künftig mit einer Kürzung von EU-Geldern rechnen müssen.

Das beschloss das Europaparlament in Straßburg. Es unterstützte einen Vorstoß der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde hatte vorgeschlagen, Geld aus dem EU-Budget 2021 bis '27 an die Einhaltung von Prinzipien wie eine unabhängige Justiz oder den Kampf gegen Korruption zu koppeln.



In der EU gibt es sogenannte Artikel-7-Verfahren. Sie werden bei der Gefährdung von EU-Grundwerten eingeleitet und können im äußersten Fall zum Entzug der Stimmrechte im Ministerrat führen. Gegen Polen und Ungarn laufen derzeit solche Verfahren.



Nach dem Parlament muss sich nun auch der Rat der Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Linie einigen.