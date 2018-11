Bahnreisende sollen nach dem Willen des EU-Parlaments künftig deutlich höhere Entschädigungen erhalten, wenn ihr Zug Verspätung hat.

Die Europaabgeordneten stimmten in Straßburg für entsprechende Vorschläge. Demnach sollen Bahnunternehmen bei Verspätungen von mehr als einer Stunde die Hälfte des Ticketpreises zurückerstatten. Drei Viertel würden bei mehr als eineinhalb Stunden und der komplette Ticketpreis bei mehr als zwei Stunden fällig. Bislang haben Bahnreisende in Deutschland maximal Anspruch auf die Hälfte des Ticketpreises. Die Vorschläge gehen nun in die Abstimmung mit dem Rat der EU-Mitgliedstaaten.