Das Europäische Parlament will die drei katalanischen Abgeordneten Puigdemont, Junqueras und Comin offiziell anerkennen.

Wie in Brüssel bekannt wurde, soll dies bei der Plenarsitzung nächste Woche geschehen. Die Anerkennung solle rückwirkend zum Juli 2019 gelten, hieß es.



Der Europäische Gerichtshof hatte im Dezember ein Urteil gekippt, das Puigdemont und Comin daran hinderte, ihre Sitze im EU-Parlament einzunehmen. Die beiden Politiker waren im vergangenen Mai in Spanien gewählt worden. Sie halten sich in Belgien im Exil auf, weil sie in Spanien wegen ihrer Rolle beim illegalen Unabhängigkeitsreferendum 2017 gesucht werden. Der Gerichtshof entschied auch, dass der frühere katalanische Vizepräsident Junqueras mit der Wahl das Recht auf Immunität bekommen habe. Junqueras befindet sich wegen seiner Mitwirkung an dem Unabhängigkeitsreferendum in Spanien in Haft.