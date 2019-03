Die Abstimmung im EU-Parlament über neue Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer ist wegen zu großer Meinungsunterschiede der Parlamentarier verschoben worden.

Es hätten 1.224 Änderungsanträge vorgelegen, teilte Parlamentspräsident Tajani in Straßburg mit. Damit nicht darüber einzeln abgestimmt werden müsse, solle der Verkehrsausschuss darüber erneut beraten. Im Kern geht es bei dem Gesetzespaket darum, Fernfahrer vor Ausbeutung zu schützen. Eine Frage ist, wann sie bei Fahrten ins Ausland den Mindestlohn des jeweiligen Landes erhalten und wo sie ihre Ruhezeiten verbringen - in der Lkw-Kabine oder in Unterkünften.