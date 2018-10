Der Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung wird in der EU deutlich eingeschränkt.

Das Europaparlament in Straßburg billigte eine entsprechende Verordnung. Demnach dürfen nur dann Antibiotika in Ställen verabreicht werden, wenn ein Arzt ein hohes Infektionsrisiko feststellt. Bisher wurden Masttiere oft vorbeugend behandelt. Mit einer Zustimmung des Rats der Mitgliedstaaten wird in Kürze gerechnet. Danach haben die EU-Länder drei Jahre Zeit, die neuen Vorschriften umzusetzen. Dadurch sollen vor allem die zunehmenden Resistenzen gegen Antibiotika eingedämmt werden.