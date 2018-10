Das Europäische Parlament hat sich für ein Verbot von Wegwerfartikeln aus Plastik ausgesprochen.

Dabei geht es um Produkte wie Trinkhalme, Einweggeschirr oder Wattestäbchen. Die Entscheidung des Parlaments soll Grundlage für entsprechende Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsstaaten sein. Die Europäische Kommission hatte bereits im Mai einen Vorschlag für ein Verbot vorgelegt. Ziel ist, den Plastikmüll in den Ozeanen zu verringern.



Das Parlament wies zudem den von den EU-Finanzministern vorgeschlagenen Gemeinschaftshaushalt für das kommende Jahr als unzureichend zurück. Die Abgeordneten forderten unter anderem mehr Mittel für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Die Finanzminister hatten für 2019 einen Etat von 148 Milliarden Euro vorgeschlagen.



Nach Ansicht des Verbands der deutschen Kunststofferzeuger wird die geplante Maßnhame das Müllproblem in Europa nicht lösen. Die Thematik sei deutlich komplexer als das Verbot von Trinkhalmen, sagte Hauptgeschäftsführer Baunemann im Deutschlandfunk. Er wies auf Probleme beim Recyceln von Verpackungen aus verschiedenen Kunststoffen hin, für die es seiner Ansicht nach noch keine vernünftigen Alternativen gibt. Baunemann betonte weiter, dass sich die Müllberge ohne den Verbraucher nicht reduzieren ließen. Wichtig sei ein verantwortungsvoller Umgang mit Kunststoffen.



Der Bundesvorsitzende der Grünen, Habeck forderte insgesamt eine massive Reduzierung des Plastikkonsums. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, von 2030 an sollten alle in der EU gebrauchten Kunststoffprodukte wiederverwendbar oder komplett abbaubar sein oder kosteneffizient recycelt werden können.