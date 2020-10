Das EU-Parlament hat sich dagegen ausgesprochen, das Mercosur-Freihandelsabkommen mit Südamerika zu ratifizieren.

In einem in Brüssel verabschiedeten Bericht heißt es, dem fertig ausgehandelten Text könne man in seiner jetzigen Form nicht zustimmen. Das Parlament sei zutiefst besorgt über die Umweltpolitik des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro.



Die EU hatte sich mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay nach 20 Jahren Verhandlungen auf ein Abkommen zur Bildung der größten Freihandelszone der Welt verständigt. Vor allem wegen der Abholzungen und Waldbrände im Amazonasgebiet wird die Kritik daran immer lauter. Europäische Landwirte befürchten darüber hinaus unfaire Konkurrenz durch südamerikanische Agrarkonzerne.

