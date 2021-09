Das Europaparlament hat neue Regeln für die Zuwanderung von Fachkräften beschlossen.

Die Abgeordneten in Straßburg stimmten mit großer Mehrheit für die Reform der sogenannten Blaue-Karte-Richtlinie. Diese regelt die Bedingungen, unter denen Fachkräfte in die EU einreisen und dort arbeiten dürfen. Ziel ist es, hoch qualfiziertes Personal für die Arbeit in den 27 Mitgliedsstaaten zu gewinnen. Seit Inkrafttreten 2009 kamen laut EU-Parlament jedoch erst knapp 37.000 Fachkräfte mittels Blauer Karte aus Drittstaaten in die EU, davon mehr als drei Viertel nach Deutschland.



Die Reform sieht nun erleichterte Einreiseregeln für hoch qualifizierte Zuwanderer vor. Statt eines Zwölf-Monats-Arbeitsvertrags in einem EU-Land reicht künftig ein Sechs-Monats-Vertrag aus, um den Antrag zu stellen. Daneben sollen Familienangehörige schneller in die EU nachkommen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.