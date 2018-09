Der Vizekanzler Österreichs, Strache, hat dem ungarischen Regierungschef Orban vorgeschlagen, auf EU-Ebene zusammenzuarbeiten.

Der FPÖ-Politiker schlug Orban vor, eine gemeinsame Fraktion im Europaparlament zu bilden. Er lade Orban und dessen Fidesz-Partei ein, künftig in einem gemeinsamen EU-Block tätig zu werden, schrieb Strache bei Facebook. Der FPÖ-Chef und auch andere Mitglieder seiner Partei hatten sich in der Vergangenheit immer wieder Orbans strenger Haltung gegen Einwanderung angeschlossen. Im EU-Parlament gehört die FPÖ der rechtspopulistischen Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" ENF an. Orbans rechtsgerichtete Partei Fidesz ist der EVP-Fraktion angegliedert, ähnlich wie CDU und CSU.