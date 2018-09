Vor der Abstimmung im Europäischen Parlament über ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn hat dessen Regierungschef Orban die Kritik an seinem Land erneut zurückgewiesen.

Orban sagte vor den Abgeordneten in Straßburg, das Parlament verletze mit seinen Vorwürfen die Ehre seines Landes. Europa verurteile seine eigenen Grenzwächter. Der Ministerpräsident betonte, sein Land werde weiterhin gegen illegale Migration vorgehen und seine Rechte verteidigen.



Der österreichische Vizekanzler, FPÖ-Chef Strache, hat in diesem Zusammenhang dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban eine Kooperation im EU-Parlament angeboten. Strache schrieb auf Facebook, er lade Orban und seine Fidesz-Partei zur Zusammenarbeit in eine gemeinsame EU-Fraktion ein. Die FPÖ gehört der rechtspopulistischen Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" ENF an. Die FPÖ befürwortet die scharfe Anti-Einwanderungs-Rhetorik Orbans.



Das Europäische Parlament will morgen darüber abstimmen, ob ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet wird. Kritiker werfen dem Land Verstöße gegen die Grundrechte vor. Äußerste Konsequenz eines Verfahrens wäre der Verlust des ungarischen Stimmrechts im Europäischen Rat.