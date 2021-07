Das EU-Parlament hat die Europäische Kommission aufgefordert, schneller gegen mögliche Rechtsstaatsverstöße in Ungarn und Polen vorzugehen.

In einer Debatte in Straßburg riefen Abgeordnete dazu auf, den im Januar in Kraft getretenen Mechanismus zur Kürzung von Geldern bei solchen Verstößen einzusetzen. Es sei wichtig, dass die EU-Kommission das neue Instrument endlich anwende, erklärten Politiker von CDU, CSU und Grünen.



Ungarn steht in der Kritik, weil die Verwendung von EU-Geldern als intransparent eingestuft wird. Zu diesem Ergebnis kam ein von der Grünen-Fraktion in Auftrag gegebenes Gutachten. Viele Abgeordnete sehen auch das Vorgehen Polens und Ungarns gegen Homo- und Transsexuelle als problematisch an.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.