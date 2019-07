Die Kandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentschaft, von der Leyen, sieht unklaren Mehrheitsverhältnissen im europäischen Parlament entgegen. Für die Abstimmung am Abend kündigte die Fraktion der Grünen an, bei ihrem "Nein" zu bleiben.

Der EU-Abgeordnete Giegold sagte, die Rede von der Leyens sei zwar gut, aber nicht überzeugend gewesen. Auf das Artensterben und eine neue europäische Agrarpolitik sei die CDU-Politikerin nicht einmal eingegangen. Der grüne EU-Parlamentarier Bütikofer hingegen lobte die Rede von der Leyens und hob die Meinungsfreiheit in seiner Fraktion hervor.



Eindeutige Ablehnung signalisierten Vertreter der Linken sowie Politiker des nationalen bis rechtsextremen Spektrums.



Die Fraktion der Sozialdemokraten will sich erst nach internen Beratungen zu ihrem Stimmverhalten äußern. 16 deutsche EU-Parlamentarier der SPD hatten zuvor angekündigt, gegen von der Leyen zu stimmen.



Unterstützung erfährt die CDU-Politikerin von den ehemaligen Spitzenkandidaten, die selbst für das Amt des Kommissionspräsidenten angetreten waren. Sowohl der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Weber, als auch der sozialdemokratische Politiker Timmermans und die liberale Wettbewerbskommissarin Vestager riefen dazu auf, von der Leyen zu wählen.



Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Neubesetzung der EU-Kommission ist der bisherige Generalsekretär Selmayr zurückgetreten. Seine Berufung Anfang vergangenen Jahres war von EU-Parlamentariern kritisiert worden, weil er den Karriereschritt binnen kürzester Zeit vollzog. Nach Informationen des "Handelsblatts" steht der Rücktritt Selmayrs auch im Zusammenhang mit Stimmenzusagen für von der Leyen. Außerdem gelte die ungeschriebene Regel, dass es nicht mehr als einen Vertreter aus demselben Land an der Kommissionsspitze geben solle.