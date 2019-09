Der Rechtsausschuss des Europaparlaments hat die Bewerber für die künftige EU-Kommission aus Rumänien und Ungarn erneut abgelehnt.

Wegen möglicher Interessenkonflikte stimmten die Abgeordneten auch heute dagegen, die Rumänin Plumb und den Ungarn Trocsanyi zu Anhörungen in den Fachausschüssen zuzulassen. Zur Begründung hieß es, der Ausschuss habe festgestellt, dass es den beiden Politikern nicht möglich sei, ihre Aufgaben in Übereinstimmung mit den EU-Verträgen und den Verhaltensregeln anzutreten. Beide waren bereits in der vergangenen Woche gescheitert. Nun muss die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen entscheiden, ob sie an den Beiden festhält oder die betroffenen Mitgliedsstaaten bittet, neue Kandidaten zu benennen.



Trocsanyi, der früher Justizminister in Ungarn war, will die gegen ihn erhobenen Vorwürfe von einem Gericht klären lassen.