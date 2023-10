EU-Parlament spricht Ukraine 50 Milliarden Euro Hilfen zu. (picture alliance / NurPhoto / Maxym Marusenko)

In Straßburg nahmen die Abgeordneten einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission mit Änderungen an. Insbesondere verlangten sie Schutzvorkehrungen gegen Korruption, größere Transparenz bei der Mittelverwendung und eine Verknüpfung mit den EU-Beitrittskriterien. Auch solle eingefrorenes russisches Vermögen für den Wiederaufbau verwendet werden, hieß es. Das Paket umfasst neben 17 Milliarden Euro an Zuschüssen und 33s Milliarden Euro Darlehen auch öffentliche und private Investitionen sowie technische Hilfen und andere Unterstützungen. Damit das Geld bereitgestellt werden kann, müssen die 27 Mitgliedstaaten ihr Einverständnis geben.

