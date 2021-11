Mit den Vorgaben für die Bauern soll die Landwirtschaft unter anderem umweltfreundlicher werden. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten hatten sich im Juni auf eine Reform geeinigt. Umweltverbände und die Grünen kritisierten die Reform als nicht weitreichend genug.

Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Häusling, sagte im Deutschlandfunk ( Audio-Link ), die Reform passe nicht zu Beschlüssen der jüngeren Vergangenheit etwa zu Biodiversität oder des Klimagipfels in Glasgow. Nötig sei ein Umsteuern in der Landwirtschaft. Häusling forderte, dass künftig nicht nur die Agrar- sondern auch die Umweltminister an den Verhandlungen beteiligt werden sollten.