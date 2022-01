Europäisches Parlament in Straßburg (Archivbild). (dpa)

Als Favoritin gilt die konservative Malteserin Metsola. Die 42-Jährige steht derzeit geschäftsführend an der Spitze des Parlaments. Der Zeitpunkt der Wahl ist unabhängig von Sassolis Tod. Seine Amtszeit wäre ohnehin im Januar zu Ende gegangen.

In einer feierlichen Zeremonie haben Politikerinnen und Politiker der Europäischen Union gestern des verstorbenen Parlamentspräsidenten gedacht. Ratspräsident Michel würdigte den Italiener als stolzen Europäer, der für Ideale der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität eingetreten sei. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte in einer Stellungnahme Sassolis Leidenschaft für Europa und die Demokratie. Der 65-Jährige war am vergangenen Dienstag in einem italienischen Krankenhaus gestorben.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.