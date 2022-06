Verkehrs- und Klimaschutzpolitik

Ab 2035 nur noch Autos mit emissionsfreien Motoren? (picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa)

Den Plänen der EU-Kommission zufolge sollen ab dem Jahr 2035 nur noch Kraftfahrzeuge zugelassen werden, deren Motoren null Emissionen haben. Das würde nach derzeitigem Stand vor allem auf elektrische Antriebe in der Zukunft hinauslaufen. Nach Einschätzung des Deutschlandfunk-Korrespondenten Peter Kapern muss mit einem knappen Ergebnis bei der Abstimmung gerechnet werden. Die liberalen Parteien im Europaparlament drängen auf Technologieoffenheit insbesondere mit Blick auf synthetische Kraftstoffe. Die Christdemokraten favorisieren eine Limitierung auf maximal 90 Prozent emissionsfreier Motoren.

In den vergangenen Tagen hatte es nach Angaben von Parlamentariern mehrere Vorstöße von Lobbyisten und Fachleuten zu dem Thema gegeben. Der CDU-Europaabgeordnete Jens Gieseke sagte dem Magazin "Focus", es werde derzeit "massiv lobbyiert". Die Aktivitäten seien extrem – von allen Seiten. Die Grünen-Politikerin Jutta Paulus erklärte, es gebe vereinzelt Mails von Nichtregierungsorganisationen, die eher allgemein auffordern würden, die Vorschläge nicht zu verwässern. Der Löwenanteil der Lobbymails komme aber von der anderen Seite. Ähnlich äußerte sich ihr Kollege Michael Bloss. "Der Lobbyansturm zerschießt uns gerade jegliche Chance auf das 1,5 Grad Ziel. Es ist zum heulen."

Zuletzt warnten mehr als 300 Fachleute aus Wissenschaft und Forschung davor, den Verbrennungsmotor zu früh abzuschaffen. In einem offenen Brief an alle EU-Parlamentarier erklären sie, dass zunächst ausreichend regenerativ hergestellte Kraftstoffe – sogenannte reFuels - verfügbar sein müssten. Das sind vor allem Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe wie E-Sprit (E-Fuel). Die Forschenden raten ab von einer reinen Fixierung auf E-Autos - auch weil dies zu einer Abhängigkeit von Rohstoffen aus China führen könne. Nur ein "intelligenter Mix von Technologien" werde insgesamt eine optimale CO2-Reduktion ermöglichen, heißt es.

Offene Briefe

Zudem argumentieren die Fachleute, dass die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen – bezogen auf die CO2-Emissionen – häufig schlechter ist als angegeben. Andere Experten sehen diese Positionen kritisch . Sie reagierten bereits vor einem Jahr auf einen ähnlichen offenen Brief . Der Lehrstuhlinhaber für Energiesysteme und Energiewirtschaft von der TU Dortmund, Christian Rehtanz, sprach damals von einem "wissenschaftlich verbrämten Lobbyistenschreiben", welches krampfhaft versuche, die Kolbenmaschinen zu retten.

Veröffentlicht und verschickt wurde der aktuelle Brief wie damals von der "Internationalen Vereinigung zur Erforschung nachhaltige Antriebs- und Fahrzeugtechnik" (IASTEC). Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um einen weltweiten Zusammenschluss von Professoren und Forschern, die an „renommierten Universitäten“ im Bereich der Fahrzeug- und Antriebstechnik arbeiten. Ziel sei die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Sprecher ist der Deutsche Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

"Fit for 55"-Paket

Zu den Verfassern des Briefs zählen neben Koch Jesús Benajes von der Universität Politècnica in València, Dimitrios Hountalas von der National Technical University in Athen, Lucien Koopmans von der Chalmers University of Technology Göteborg und Thomas Willner, University of Applied Sciences, Hamburg-Harburg. Zuvor hatte ein breites Bündnis aus verschiedenen Unternehmen, darunter die Autohersteller Ford und Volvo, und anderen Organisationen wiederum in einem offenen Brief ein Verbot für Autos mit Verbrennungsmotor in der EU gefordert.

Darüber hinaus legen die Parlamentarier ihre Standpunkt zu weiteren geplanten EU-Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel fest. Angenommene Texte stellen das Mandat des Parlaments für die folgenden Verhandlungen mit den EU-Regierungen im Rat über die endgültigen Gesetze dar. Zur Abstimmung stehen zum Beispiel auch Vorschläge des Umweltausschusses zu acht Gesetzesentwürfen der EU-Kommission. Deren "Fit for 55"-Paket gilt als weltweit umfassendstes Gesetzesprojekt gegen die Erderwärmung. Es hat das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken.

Verschärfung des EU-Emissionshandels

Eines der wichtigsten Vorhaben ist eine Verschärfung des EU-Emissionshandels. Bis 2030 sollen kostenlose Zertifikate auslaufen und stattdessen entsprechende Abgaben für Gebäude und Straßenverkehr eingeführt werden. Weitere Vorschläge, über die abgestimmt wird, beziehen sich auf einen 72 Milliarden schweren Klima-Sozialfonds zur Entlastung besonders betroffener Haushalte und Kleinunternehmen, eine Stärkung CO2-bindender Naturräume wie Wäldern und Mooren.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.