Der österreichische Vizekanzler, FPÖ-Chef Strache, hat dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban eine Kooperation im EU-Parlament angeboten.

Strache schrieb auf Facebook, er lade Orban und seine Fidesz-Partei zur Zusammenarbeit in eine gemeinsame EU-Fraktion ein. Die FPÖ gehört der rechtspopulistischen Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" ENF an. Die FPÖ befürwortet die scharfe Anti-Einwanderungs-Rhetorik Orbans.



Das Europaparlament befasst sich heute mit einer Entschließung, in der die Einleitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn gefordert wird. Die konservative EVP-Fraktion, der die Fidesz-Partei angehört, hatte mit einem Votum gegen Orban gedroht. Der EVP-Vorsitzende Weber sagte, die Werte der EU seien nicht verhandelbar.