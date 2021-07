Im Kampf gegen die Verbreitung von Fotos und Videos missbrauchter Kinder im Internet hat das Europaparlament einer Übergangsregelung zugestimmt.

Die in Straßburg bestätigte Vereinbarung soll es Kommunikationsanbietern ermöglichen, wieder private Nachrichten nach Material von Kindesmissbrauch zu scannen. So soll sogenanntes Grooming erkannt werden, also das Heranmachen von Erwachsenen an Kinder über Internetdienste. Seit Dezember ist das Filtern von Nachrichten, die über Mail- und Messenger-Dienste versendet werden, eigentlich nicht mehr erlaubt. Die Übergangslösung zeichnete sich schon seit April ab und soll bis zu drei Jahre gelten. Einige Europaabgeordnete hatten auf bessere Regelungen zum Datenschutz gedrungen.

