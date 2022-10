Niederschlagung von Protesten

EU-Parlament verlangt Sanktionen gegen Iran (picture alliance / Anadolu Agency / Stringer)

In Straßburg votierten die Abgeordneten mehrheitlich für eine Entschließung, in der auf Strafmaßnahmen gegen iranische Beamte gedrängt wird. Zudem verlangen sie eine unabhängige Untersuchung des Todes der 22-Jährigen Mahsa Amini. Sie war Mitte September von der sogenannten Sittenpolizei verhaftet wegen angeblich unislamischer Kleidung verhaftet worden. Drei Tage später starb sie in einem Teheraner Krankenhaus an den Folgen körperlicher Misshandlungen. Ihr Tod löste bis heute anhaltende Proteste im Iran aus.

Auch Bundespräsident Steinmeier forderte Teheran zu einem Ende der Gewalt auf.

