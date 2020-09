EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Corona-Pandemie eine engere Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten in der Gesundheitspolitik angekündigt.

Man brauche eine stärkere europäische Gesundheitsunion, sagte sie in ihrer ersten Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Brüssel. Konkret schlug die Kommissionschefin eine neue EU-Agentur für biomedizinische Forschung und Entwicklung vor. Zudem forderte sie das Parlament auf, mehr Mittel für das Gesundheitsprogramm "EU for Health" auszuhandeln.



In ihrer Rede stellt von der Leyen ihre wichtigsten politischen Vorhaben für die kommenden Monate vor. Im Zentrum dürfte dabei neben der Corona-Krise die Klimapolitik stehen: Hier will die CDU-Politikerin vorschlagen, das EU-weite Ziel zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bis 2030 auf 55 Prozent zu verschärfen. Auch der Brexit, die Digitalisierung und die Asylpolitik der EU dürften Themen der Rede sein.

