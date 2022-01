Roberta Metsola ist zur neuen EU-Parlamentspräsidentin gewählt worden. (dpa | Philipp von Ditfurth)

Metsola tritt die Nachfolge von David Sassoli an, der in der vergangenen Woche gestorben war und dessen Stellvertreterin sie war. Die Malteserin ist die jüngste Präsidentin des Europäischen Parlaments seit Bestehen der Institution und die dritte Frau an deren Spitze. Die Europaabgeordneten in Straßburg wählten sie im ersten Wahlgang mit 458 von 616 abgegebenen gültigen Stimmen an ihre Spitze.

