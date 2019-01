Mehr als hundert Abgeordnete des EU-Parlaments appellieren in einem offenen Brief an Großbritannien, auf den Brexit zu verzichten.

Man bitte darum, im Interesse der nächsten Generation den EU-Austritt zu überdenken, heißt es im Entwurf des Schreibens, aus dem die Funke-Mediengruppe zitiert. Sollte Großbritannien entscheiden, den Austrittsantrag zurückzuziehen, würden die EU-Abgeordneten das unterstützen. Des weiteren bieten die Abgeordneten ihren britischen Kollegen im Falle des Verbleibs in der EU eine Zusammenarbeit an, um - wie es heißt - "die Europäische Union zu reformieren und zu verbessern."