EU-Kommissionspräsident Juncker geht davon aus, dass Großbritannien ohne Vertrag die Europäische Union verlässt.

Das Risiko für einen ungeregelten Brexit sei derzeit sehr hoch, sagte Juncker vor dem Europaparlament in Straßburg. Es gebe keine greifbaren Fortschritte. Er habe den britischen Premierminister Johnson aufgefordert, schriftlich konkrete Alternativen für eine Regelung für die irische Grenze im Ausstiegsvertrag vorzulegen. Diese Fragen seien noch nicht geklärt.



Juncker und Chefverhandler Barnier sollen den Abgeordneten über ihre Gespräche mit Johnson in Luxemburg berichten. Nach der Debatte wollen die Parlamentarier in einer Resolution die Position der Europäischen Union bekräftigen, die Zugeständnisse an London ablehnt. Johnson will Änderungen am Austrittsvertrag erreichen. Für den Fall, dass das nicht gelingt, hat er wiederholt erklärt, dass es dann am 31. Oktober einen ungeregelten Brexit geben wird.