Der Präsident des Europäischen Parlaments, Tajani, hat Bedingungen für eine Verschiebung des Brexits genannt. Das Austrittsdatum könne höchstens um einige Wochen verschoben werden - von Ende März auf maximal Anfang Juli, sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Dann trete das neu gewählte Europäische Parlament zusammen. Die Briten müssten in jeden Fall einen Grund für eine Verschiebung nennen, etwa dass sie diese Zeit für Neuwahlen oder ein neues Referendum nutzen wollten. Zugleich lehnte Tajani Änderungen am Austrittsvertrag ab. Es sei unmöglich, den Inhalt noch zu ändern - schon gar nicht in der Nordirland-Frage.



Gestern hatte EU-Chefunterhändler Barnier auf Twitter erklärt, die EU wolle Großbritannien nicht gegen seinen Willen in eine Zollunion zwingen und daher die Möglichkeit geben, eine solche einseitig zu verlassen. Die anderen Elemente der Auffanglösung müssten aber bestehen bleiben, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Brexit-Minister Barclay lehnte den Vorschlag ab. - Am kommenden Dienstag stimmt das britische Unterhaus erneut über den Austrittsvertrag ab.