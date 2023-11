Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments (Archivbild). (Philipp von Ditfurth/dpa)

Metsola sagte dem Deutschlandfunk, das Europäische Parlament habe sehr lange darauf gedrängt, dass es positive Signale in der Hinsicht geben sollte. Man stehe fest an der Seite der Ukraine und erkenne auch, dass das Land deutliche Fortschritte gemacht habe, die erforderlichen Bedingungen zu erfüllen. Metsola verwies aber auch auf die aus ihrer Sicht nötigen Reformen in der EU. Das was derzeit noch mit 27 Mitgliedsstaaten funktioniere, oder mehr oder weniger funktioniere, werde womöglich nicht mit bis zu 35 Mitgliedsstaaten funktionieren.

Die Staatsministerin für Europa im Auswärtigen Amt, Lührmann, vertrat im Deutschlandfunk eine ähnliche Position. Die Grünen-Politikerin drückte die Überzeugung aus, dass eine Erweiterung nur dann gut funktionieren könne, wenn die EU sich gleichzeitig reformiere. Man habe ja jetzt schon manchmal Probleme, mit 27 Mitgliedsstaaten Entscheidungen zu treffen. Staatsministerin Lührmann sprach, wie zuvor bereits EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen von einem historischen Tag.

In einem Bericht der Kommission an die Mitgliedstaaten hieß es, Gespräche über einen EU-Beitritt sollten beginnen, sobald die ukrainische Regierung die letzten Bedingungen erfüllt habe.

