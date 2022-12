Elon Musk bekam nach seiner Twitter-Übernahme reichlich Gegenwind. (Imago/ NurPhoto / STR)

Die persönliche Anwesenheit Musks im Parlament böte die Möglichkeit, einen offenen Austausch in der Öffentlichkeit zu führen, heißt es in einem Brief von Parlamentspräsidentin Metsola an Musk. Der Kurznachrichtendienst spiele eine zentrale Rolle im demokratischen Leben der EU und ermögliche einen gesellschaftlichen Diskurs. Twitter dürfe nicht unwissentlich zu einem Katalysator für Hassreden, Wahlbeeinflussung und Fehlinformationen werden.

Musk hatte Twitter im Oktober für 44 Milliarden US-Dollar übernommen. Sein Führungsstil sorgt seitdem für Kritik. Zuletzt hatte Twitter die Accounts mehrerer US-Journalisten gesperrt, die Entscheidung nach internationaler Kritik dann jedoch zum Teil wieder rückgängig gemacht.

