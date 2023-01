CSU-Klausurtagung

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, und Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, bei der CSU-Winterklausur im Kloster Seeon. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Metsola sagte bei der CSU-Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon, Russland wolle, dass Europa bei der Ukraine wegschaue. Dies dürfe nicht zugelassen werden. Es sei wichtig, dass die Ukraine politisch, humanitär und auch militärisch weiter zu unterstützen. Sie sei deshalb auch für die von der CSU und anderen Parteien geforderte Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine, ergänzte Metsola.

Die Ministerpräsidentin der Republik Moldau, Gavrilita, betonte in Seeon, die Ukraine müsse in ihrem Kampf für Werte wie Demokratie, Freiheit und Menschenrechte unterstützt werden. Die Republik Moldau sei ein Kollateralopfer des Ukraine-Krieges mit erheblichen Folgen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, seine Partei unterstütze eine schnelle Aufnahme in die EU.

Die Außen- und Sicherheitspolitik war am zweiten Tag der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag ein zentrales Thema.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.