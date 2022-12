Korruptionsskandal

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, will mit einer internen Untersuchung zur Aufklärung des Korruptionsskandals im EU-Parlament beitragen. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Das kündigte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg an. Die Vorwürfe müssten lückenlos aufgeklärt werden. Der Fall sei gleichbedeutend mit einem Angriff auf die europäische Demokratie. Eine Stellvertreterin Metsolas, die griechische Vizepräsidentin des Parlaments Kaili, sowie drei weitere Verdächtige waren am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen wird "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption" vorgeworfen. Hintergrund ist der Verdacht, dass das Golf-Emirat Katar mit hohen Geldsummen versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen, unter anderem bei der Visa-Regelung. Katar wies die Vorwürfe zurück.

Am Nachmittag durchsuchte die belgische Polizei Räumlichkeiten des Parlaments in Brüssel. Ziel sei es gewesen, die Daten elektronischer Geräte aus den Büros von zehn Abgeordneten sicherzustellen, erklärte die Bundesstaatsanwaltschaft.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.