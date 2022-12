Korruption

EU-Parlamentspräsidentin Metsola kündigt interne Untersuchung an

Nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals soll es im EU-Parlament eine interne Untersuchung geben. Das kündigte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg an. Die belgische Polizei durchsuchte unterdessen Räumlichkeiten im Parlamentsgebäude in Brüssel.

13.12.2022