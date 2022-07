Taiwan wird von Peking nicht anerkannt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Zum Auftakt ihres Besuchs in Taipeh erklärte die FDP-Politikerin, es gebe keinen Raum für chinesische Aggression im demokratischen Taiwan. Europa wolle nicht Zeuge eines Kriegs in Asien sein, betonte Beer. Im Rahmen ihres dreitägigen Besuchs kommt sie unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen sowie Vertretern von Parlament und Zivilgesellschaft zusammen. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als unabtrennbaren Teil Chinas und will die demokratisch regierte Insel unter ihre Kontrolle bringen.

