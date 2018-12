Die europäischen Sozialdemokraten haben den früheren niederländischen Außenminister Timmermans zum Spitzenkandidaten für die Europawahl bestimmt.

Die rund 1000 Delegierten eines Parteitags in Lissabon bestätigten ihn per Akklamation. Der 57-Jährige ist Vizepräsident der EU-Kommission und will Nachfolger von Kommissions-Präsident Juncker werden. Timmermans' Rivale ist der CSU-Politiker Weber, der den Posten für die Europäische Volkspartei erobern will.