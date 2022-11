Entwicklungsministertreffen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell (AP / Geert Vanden Wijngaert)

Die EU müsse dort verstärkt investieren, und zwar schneller und smarter, sagte der Außenbeauftragte Borrell in Brüssel, wo derzeit die Entwicklungsminister der Europäischen Union tagen. Afrika stehe oben auf der Agenda, besonders da es hart von der Ernährungs- und Energiekrise getroffen sei. Bundesentwicklungsministerin Schulze erklärte, beide Seiten brauchten sich gegenseitig im Kampf gegen den Klimawandel, bei dem Ausbau erneuerbarer Energien und beim Ausbau der sozialen Sicherungssysteme auf dem afrikanischen Kontinent. - Ein weiteres Thema des Treffens in Brüssel ist die Lage in der Ukraine sowie in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.