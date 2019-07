Ursula von der Leyen könnte die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Doch die Zustimmung des Europäischen Parlaments ist alles andere als gewiss: Die Parteien pochen darauf, dass einer der Spitzenkandidaten bei der Europawahl den Posten bekommt. Von der Leyen reist deshalb heute nach Straßburg.

Das Europäische Parlament hat bei der Besetzung der EU-Kommissionspräsidentschaft das letzte Wort. Voraussichtlich Mitte Juli stimmen die Abgeordneten über die Personalie ab - und für sie war immer klar: Die Parteiengruppe, die bei der Europawahl die meisten Stimmen bekommt, stellt mit ihrem Spitzenkandidaten den neuen Kommissionspräsidenten. Das wäre der EVP-Kandidat und CSU-Politiker Weber gewesen.

"Trauriger Tag für die europäische Demokratie"

Doch als die EU-Staats- und Regierungschefs gestern nach langem Ringen die CDU-Politikerin von der Leyen nominierten, zog Weber zurück und sprach von einem "traurigen Tag für die europäische Demokratie". Er trage das in Brüssel geschnürte Personalpaket aber mit und habe von der Leyen in die EVP-Fraktion eingeladen.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will die CDU-Politikerin das Angebot schon heute annehmen und mit den Fraktionen in Straßburg Gespräche führen. Überzeugungsarbeit ist gefragt. Denn die Abgeordneten schäumen.

SPD-Abgeordnete wollen von der Leyen ablehnen

Der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann wetterte, der von den Staats- und Regierungschefs ausgehandelte Deal sei nicht akzeptabel. Seine Parteifreundin Barley erklärte, sie werde von der Leyen nicht wählen. Deren Nominierung sei nicht das Versprechen, das man den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl gegeben habe, sagte Barley im ZDF. Dabei gehe es nicht um Vorbehalte gegen von der Leyen persönlich, sondern um den Prozess zur Postenbesetzung an sich. Auch die Fraktionschefin der Grünen, Keller, lehnte die Personalentscheidungen ab. Eine solche "Hinterzimmer-Lösung" nach Tagen der Verhandlungen sei grotesk.

FDP will mit von der Leyen "ins Gespräch kommen"

Die FDP-Europaabgeordnete Beer sagte dagegen, man wolle mit von der Leyen jetzt erst einmal ins Gespräch kommen und ausloten, wofür sie stehe. Ob sie zum Beispiel ein Initiativrecht des EU-Parlaments und eine Änderung des europäischen Wahlrechts befürworte. Da werde sie überzeugen müssen, meinte Beer im Deutschlandfunk (Audio-Link).

Gahler (EVP-Fraktion): "Frustrierend"

Das Mitglied im Vorstand der EVP-Fraktion im Europaparlament, Gahler, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Personalpaket mit Verteidigungsministerin von der Leyen als Kommissionspräsidentin spiegele das Ergebnis der Europawahl wider. Allerdings sei es frustrierend, dass das Prinzip der Spitzenkandidaten nicht zum Zuge gekommen sei. Schuld daran seien Frankreichs Präsident Macron und der ungarische Regierungschef Orban, die viele Regierungen gegen die Kandidaten für den Kommissionsvorsitz, Weber und Timmermans, in Stellung gebracht hätten.



Sollte das Europaparlament von der Leyen nicht wählen, müsste der Rat der Staats- und Regierungschefs einen neuen Vorschlag unterbreiten. Das gesamte Personalpaket müsste neu aufgeschnürt werden.



Ratspräsident soll demnach der liberale belgische Ministerpräsident Michel werden. Der spanische Außenminister Borrell ist als EU-Außenbeauftragter vorgesehen, die französische Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, für den Vorsitz der Europäischen Zentralbank. Michel ist der einzige, der nicht vom Europäischen Parlament bestätigt werden muss.