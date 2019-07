Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron müssen Überzeugungsarbeit leisten: Rund zwei Wochen haben sie Zeit, bei den EU-Parlamentariern für ihre Wunsch-Kommissionschefin von der Leyen zu werben. Doch der Widerstand in den Fraktionen ist groß.

Nach zähem Ringen verständigten sich die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Sondergipfel in Brüssel gestern auf ein Tableau für das künftige europäische Spitzenpersonal. Frankreich Präsident Macron erklärte, man habe einen guten Kompromiss und vier überzeugte Europäer gefunden. Die europäischen Parteienfamilien sollten nun darauf hinwirken, dass ihre Abgeordneten dem Paket zustimmten. Auch Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem guten Personaltableau.



Jetzt geht es darum, die Parlamentarier zu überzeugen. Insbesondere die Nominierung von Ursula von der Leyen als künftige EU-Kommissionchefin ist umstritten. Der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann wetterte, der Deal sei nicht akzeptabel. Der Vorsitzende der SPD-Abgeordneten im Parlament, Geier, betonte, man werde dem Vorschlag auf keinen Fall zustimmen. Auch die Fraktionschefin der Grünen, Keller, lehnte die Personalentscheidungen ab. Eine solche "Hinterzimmer-Lösung" nach Tagen der Verhandlungen sei grotesk. Das Parlament hatte gefordert, dass einer der Spitzenkandidaten der Fraktionen das Amt bekommt.



Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur will von der Leyen im Laufe des Tages nach Straßburg kommen, um Gespräche mit den Fraktionen zu führen.



Die neue EU-Kommission benötigt die Zustimmung des Europaparlaments, damit sie ihr Amt antreten kann. Die Abstimmung darüber ist in der Woche ab dem 15. Juli geplant. Sollte das Europaparlament von der Leyen nicht wählen, müsste der Rat der Staats- und Regierungschefs einen neuen Vorschlag unterbreiten.

Kommt der Rats-Vorschlag durch?

Die Staats- und Regierungs-Chefs hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, von der Leyen als Nachfolgerin von Kommissionschef Juncker zu nominieren. Obwohl Kanzlerin Angela Merkel sich bei der Abstimmung aus innenpolitischen Gründen enthalten musste, wertete Macron die Einigung auch als Ergebnis der deutsch-französischen Zusammenarbeit.



Vorausgegangen war ein dreitägiger Sondergipfel. Dem Vernehmen nach soll in den verfahrenen Beratungen der Regierungschefs zuerst Frankreichs Präsident die Idee gehabt haben, von der Leyen zu nominieren. Dann sei Spaniens Regierungschef Sanchez gefolgt und schließlich habe Ratspräsident Tusk den Gedanken aufgegriffen.



Von der Leyen könnte, wenn sie denn vom Parlament bestätigt wird, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Ratspräsident soll der liberale belgische Ministerpräsident Michel werden, der spanische Außenminister Borrell ist als EU-Außenbeauftragter vorgesehen. Der niederländische Sozialdemokrat Timmermans, der zwischenzeitig als Kommissionspräsident gehandelt wurde, behält sein Amt als Vizepräsident. Die französische Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, übernimmt nach dem Willen der Staats- und Regierungschefs künftig den Vorsitz der Europäischen Zentralbank.