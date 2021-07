Die EU-Kommission hat ihre Pläne zur Besteuerung großer Digitalkonzerne vorerst zurückgestellt.

Ein Sprecher sagte, nach dem Durchbruch auf dem Weg zu einer weltweiten Mindeststeuer sei entschieden worden, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalabgabe auszusetzen. Die Finanzminister der großen Industrie- und Handelsstaaten hatten sich am Wochenende auf eine Mindeststeuer von 15 Prozent geeinigt. Betroffen sind unter anderem große Digitalkonzerne, die bisher insgesamt oft nur wenig Steuern zahlen. Eine eigene europäische Digitalsteuer wird nun nicht mehr als nötig angesehen. Eigentlich wollte die EU-Kommission noch in diesem Monat Vorschläge dafür präsentieren.



Mit dem Verzicht wird auch eine Forderung der USA erfüllt. Finanzministerin Yellen sieht in einer Digitalsteuer eine Diskriminierung von US-Unternehmen, weil die meisten Internet-Konzerne amerikanisch sind.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.