Die Flaggen der Europäischen Union und der Ukraine (imago images/NurPhoto)

Die beiden Einsatz-Hauptquartiere seien in Deutschland und Polen vorgesehen, schreibt die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf hochrangige Diplomaten. Demnach soll das Mandat für die Ausbildungsmission zunächst für zwei Jahre gelten und am 17. Oktober von den EU-Außenministern auf ihrem Treffen in Luxemburg beschlossen werden. Schwerpunkte der Ausbildung in Polen seien unter anderem um die Abwehr von ABC-Waffen, der Häuserkampf, die Luftverteidigung, den Artillerieeinsatz und der Umgang mit Cyberangriffen. In Deutschland gehe es etwa um Minenräumung und Taktikschulungen. Aber auch in anderen EU-Ländern seien Lehrgänge für ukrainische Soldaten geplant.

Dem Bericht zufolge plant die EU darüber hinaus, auch die Militärhilfe für die Regierung in Kiew deutlich auszubauen, indem sie etwa Waffenlieferungen von Mitgliedsstaaten an die Ukraine mitfinanziert. Konkrete Entscheidungen dazu gebe es aber noch nicht.

Weiterführende Informationen

