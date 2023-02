Nach Erdbeben

Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien (Ahmet Akpolat/DIA/AP/dpa)

Den Angaben zufolge soll die mit der Türkei abgestimmte Konferenz offen sein für die EU-Staaten, Nachbarländer, Mitglieder der Vereinten Nationen und internationale Finanzinstitute. Ziel sei, die Hilfe zu koordinieren und Unterstützung für den raschen Wiederaufbau und die Nothilfe in den betroffenen Gebieten zu beschaffen. Nach der Türkei hatte auch Syrien die EU offiziell um Hilfe gebeten.

Unzugängliches Syrien

Derweil rief die UNO die syrische Führung auf, Helfern Zugang zu den von Rebellen kontrollierten Erdbebengebieten im Nordwesten des Landes zu ermöglichen. Der Hilfskoordinator für Syrien appellierte an Machthaber Assad, die Politik beiseite zu lassen. Man könne es sich nicht leisten, zu warten und zu verhandeln. In Syrien ist das Katastrophengebiet in von Damaskus kontrollierte Gebiete und Territorien unter der Kontrolle von Rebellen geteilt. Auf Betreiben von Damaskus und Moskau ist seit Jahren nur noch der Grenzübergang Bab al-Hawa für Hilfslieferungen nach Syrien geöffnet.

Soforthilfe der türkischen Regierung

Durch das Erdbeben sind in den betroffenen Regionen in der Türkei und Syrien mehr als 11.700 Menschen ums Leben gekommen. Der türkische Präsident Erdogan besuchte heute die verwüstete Stadt Kahramanmaraş im Süden Anatoliens. Er versprach Unterstützung, zunächst 500 Euro Soforthilfe pro Familie.

