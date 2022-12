Eine Frau bei einem PCR-Test in Peking (aufgenommen Mitte Oktober 2022) (Imago | Kyodo News)

Die Virusvariante Omikron BF.7, die dort stark vertreten sei, gebe es in Europa bereits, teilte die Kommission in Brüssel mit. Dadurch sei die Bedrohung nicht erheblich gestiegen. Allerdings werde man umsichtig sein und gegebenenfalls die Notbremse ziehen. Auch die Bundesregierung hatte erklärt, die Infektions-Welle in China stelle noch keinen Grund für Einreisebeschränkungen dar. Hintergrund ist die Entscheidung Italiens, die Regeln für Einreisende aus China zu verschärfen.

Mehrere Staaten verlangen inzwischen einen negativen Coronatest von Einreisenden aus China, darunter die USA, Japan, Indien, Südkorea und Taiwan.

