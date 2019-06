Produktfälschungen führen bei Unternehmen in der Europäischen Union zu Milliardenverlusten.

Das teilte das Amt der EU für Geistiges Eigentum in Alicante mit. Die Behörde hatte elf Branchen untersucht, darunter Kosmetika, Kleidung, Arzneimittel und Smartphones. Durch gefälschte Produkte entstünden europäischen Unternehmen in diesen Branchen jährliche Verluste von bis zu 60 Milliarden Euro, hieß es. Man schätze, dass die Marken- und Produktpiraterie in in den Ländern der EU mehr als 450.000 Arbeitsplätze direkt vernichte.