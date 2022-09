Im Vergleich zu 2021 hat es zwischen Mai und August eine Steigerung um 22 Terawattstunden gegeben, wie aus Analysen des britischen Umweltinstituts "Ember" in London hervorgeht. Insgesamt erhöhte sich die Menge damit auf fast 100 Terrawattstunden. Das entspreche etwa zwölf Prozent des in diesem Zeitraum in der EU produzierten Stroms insgesamt. Im vergangenen Jahr kamen in den Sommermonaten nur 9 Prozent der Elektrizität von der Sonne. Den höchsten Anteil verzeichneten die Niederlande mit 23 Prozent gefolgt von Deutschland mit 19 Prozent. Am stärksten vorangetrieben wurde der Ausbau von Solaranlagen in Polen. Seit 2018 nahm die Kapazität laut Ember um das 26-fache zu.