Der UNO-Sicherheitsrat in New York. (imago images / Pacific Press Agency / Lev Radin)

Er sagte während einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York, die russische Armee attackiere in der Ukraine Transport-Infrastruktur sowie Lagerstätten für Getreide und verhindere Anbau und Ernte. Zudem würden die Truppen Getreide aus den besetzten Gebieten in der Ost-Ukraine stehlen.

Der russische UNO-Botschafter Nebensja verließ daraufhin demonstrativ den Raum. Sein Stellvertreter Poljanski kritisierte Michels Äußerungen auf Telegram anschließend als "unverschämt".

Ähnliche Vorwürfe wie Michel erhob auch US-Außenminister Blinken gegen Russland. Blinken sagte in Washington, es gebe glaubwürdige Berichte, wonach Russland ukrainisches Getreide beschlagnahme und verkaufe. Moskau wolle zudem durch die Blockade ukrainischer Getreideausfuhren die Welt erpressen.

