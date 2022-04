EU-Ratspräsident Michel (links) bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am 20.04.2022 in Kiew. (AFP)

Diese sei für den 5. Mai geplant, sagte EU-Ratspräsident Michel bei einem Besuch in Kiew. Zuvor hatte Michel die Stadt Borodjanka besucht, die zu den am stärksten zerstörten Orten in der Hauptstadtregion gehört. Dazu erklärte er, die bisherigen Sanktionen gegen den Kreml seien angesichts solcher Kriegsverbrechen nicht genug. UNO-Generalsekretär Guterres machte unterdessen einen Vorstoß zur Vermittlung einer Waffenruhe. Er habe im Namen der Vereinten Nationen um Treffen in Kiew und Moskau gebeten - bislang allerdings noch keine Antwort erhalten, hieß es.

Russland setzte heute seine Luftangriffe auf die Ostukraine unvermindert fort. Dabei beschoss das Militär nach eigenen Angaben erneut mehr als 1.000 ukrainische Ziele. In der belagerten Stadt Mariupol gelang Dutzenden Zivilisten die Flucht. Sie konnten mit Bussen aus der Stadt gebracht werden, meldete der Gouverneur des Bezirks. Rund 4.000 ukrainische Soldaten sollen sich noch in einem Stahlwerk in Mariupol verschanzt haben - sie lehnten ein erneutes russisches Ultimatum zur Kapitulation ab.

